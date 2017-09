Ft Bragg Timberwolves travel to Lakeport

Fort Bragg will be looking for their first win today against the 1 and 1 Clear Lake Cardinals in Lakeport

# Name Positions Gr. Ht Wt Media 1 Cameron Maxey QB, DB Sr. 3 Dominic Gorman WR, DB Sr. 4 Jason Mccoard WR, DB Sr. 5 Justin Mertle WR, DB Jr. 7 Ian Sutton WR, LB Sr. 9 Jose Martinez WR, DB Sr. 11 Jullian Clavelle QB, LB So. 16 Leif Hougland WR, DB Sr. 20 Gonzalo Arenas WR, LB Jr. 21 Isaac Vargas WR, DB Sr. 22 Clay Pyorre WR, LB Sr. 23 John Rexrode RB, LB So. 34 Rylan Colombi RB, DL Sr. 42 William Robertson RB, LB Jr. 44 Cody Morgan RB, LB Jr. 46 Dillon Cudney RB, LB Sr. 50 Wyatt Hobart OL, DL Jr. 52 Alex Tursilli OL, DL Sr. 54 Cody Filosi OL, DL Jr. 42887 170 55 James Nelson OL, DL Jr. 58 Jeremy Segura OL, DL Jr. 59 Robert Louden OL, DL Jr. 61 Devon Clemons OL, DL Sr. 65 Rigo Jara OL, DL Jr. 66 Ethan Hall-Jeffries OL, DL Jr. 74 Johnny Delgado OL, DL Jr. 42865 233 75 Shane Ortiz OL, DL Sr. 77 Isaac Arnold OL, DL Jr. 79 Hayden Mitchell OL, DL So. 88 Gerado Chan WR, LB Jr. Angel Ruano

# Name Positions Gr. Ht Wt Media 2 Rico Vega Jr. 3 Roman Uribe FS, SB So. 42859 120 5 Alex Adams QB Sr. 42865 175 7 Cody Rybolt Sr. 9 Logan Thomas Sr. 10 Dominick Mendez RB, CB Sr. 42862 160 10 Dominic Mendez Sr. 11 Jason Johnson So. 12 Nolan Williams G, T, QB Sr. 42866 170 15 Isaac Lewis Sr. 17 Brandon Dickey Jr. 17 Ruben Garcia RB, CB Sr. 42860 155 20 Chris White RB, SB, WR Jr. 42862 150 21 Rodrigo Lupercio RB, OLB Jr. 42865 155 25 Rolando "j" amaya CB, SB So. 42860 125 32 Bobby Gonzalez Sr. 33 Erik Valadez SB, SS Jr. 42862 150 34 Josiah Ruiz CB Jr. 42864 140 42 Guy Schortgen Sr. 50 Juancarlos Flores-garcia DE, G Sr. 36678 230 50 Juan Carlos Flores Sr. 52 Ryan Lewis Jr. 55 Chris Jones Jr. 56 Felix Salinas Jr. 58 Johnny Strate DT, G Sr. 42865 175 62 Justin Cantrell Sr. 64 Kyle Davis Sr. 70 Brenden Allen Sr. 72 Gavin Bartell Sr. 73 Dion Brewster-Ramirez So. 77 TJ Marcks Jr. 82 Austin Davis Sr. Abraham Ojeda DE, DT, T Jr. AJ Adams Blaine Dutcher Evan Coakley Jonathan Werner Julian Perez Justin Hiatt Logan Thomas Marvin Amaya Matthew Martin Ryan Lewis Saul Sanabria Victor Santana

